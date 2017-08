Herinrichting H. Spillemaeckersstraat en Col. Silvertopstraat is voor begin volgend jaar

Boom - De herinrichting van de H. Spillemaeckersstraat en Col. Silvertopstraat start zodra De Lijn de heraanleg van de busbanen boven de Col. Silvertopstraat de brug N177 klaar heeft. Die aanpassingen worden in het voorjaar verwacht.

In het voorjaar 2018 start De Lijn met de herinrichting van de busbanen en de nodige accommodaties op de brug/N177 boven de Col. Silvertopstraat. De Lijn heeft 6 tot 8 weken nodig voor deze inrichting. In principe start aansluitend de heraanleg van de H. Spillemaeckersstraat. Naast het verdwijnen van de autobusaccommodaties daar, die stroken worden dan parkeerplaatsen, is de voornaamse ingreep dat de rijrichting van deze straat wordt omgekeerd.

"In een eerste fase gaat het om de volledige herinrichting van de H. Spillemaeckersstraat tot zone 30 met materialen die aansluiten op die, die gebruikt zijn in de Hoogstraat en Blauwstraat. Het omdraaien van de rijrichting van de H. Spillemaeckersstraat lijkt ons logisch, waardoor een directe toegang tot het handelscentrum van Boom naar het marktplein wordt gecreëerd, vanaf de Frans de Schutterlaan. De H. Spillemaeckersstraat wordt zo letterlijk een inrij-straat voor het centrum", zegt schepen van openbare werken Francis Sanchez (N-VA).

Zowel in de H. Spillemaeckersstraat als de Col. Silvertopstraat komt er een vrij liggend fietspad in twee richtingen. Er komt extra groen tussen de parkeervakken en inritten in de H.Spillemaeckersstraat, net als bij de aansluiting op de Frans De Schutterlaan. Het pleintje voor de ingang van de Boomse Schouwburg wordt als één plateau ingericht waarin hellingbanen en traptreden zijn verwerkt om de verschillende toegangniveaus bereikbaar te maken. Het grote kruispunt voor de H.Spillemaeckersstraat, het verlengde van de Hoogstraat, Col. Silvertopstraat en Groene Hofstraat komt op één niveau, gelijk met de inrichting van de Hoogstraat.

In drie daaropvolgende kortere fase wordt de omgeving van Grote Markt, H. Spillemaeckersstraat, Windstraat en Col. Silvertopstraat gewijzigd. In dit plan is voorzien dat het bestratingmateriaal gebruikt in de Hoogstraat wordt doorgezet in de H.Spillemaeckersstraat en Col. Silvertopstraat. De H. Spillemaeckersstraat wordt dan definitief enkelrichtingsverkeer en in zowel de Col. Silvertopstraat als de Windstraat wordt het verkeer dubbelrichting.