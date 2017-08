Standbeeld de Waag blinkt net dertig jaar op het pleintje 'De Waag'

Willebroek - In oktober 2017 is het precies 30 jaar geleden dat wijlen burgemeester Hugo Adriaensens samen met kunstenaar Henri Van Beersel het beeld De Waag onthulde. Het pleintje, ontstaan na afbraak van enkele gebouwen, werd eveneens De Waag gedoopt.

Henri Van Beersel (82) is een geboren en getogen Mechelaar die zijn geliefde volgde naar de kanaalgemeente en al vele tientallen jaren in het Willebroekse toeft. Zijn Mechelse tongval is hij nog steeds niet verleerd. De Waag was een opdracht van de Lions Club Klein-Brabant Vaartland en het moest iets op die locatie de maken hebben met 'het wegen'. Het beeld staat er in oktober dit jaar precies 30 jaar. Opzoekingswerk van Willebroekenaar Karel De Decker leert dat in 1789 er voor het eerst gewag wordt gemaakt in de Willebroekse geschiedenis van een woensdagmarkt in de ‘Dorpsstraat’, vandaag de A. Van Landeghemstraat en toen het verbindingstukje richting Nonnenvijverstraat. Het was burgemeester Janssens die op 18 maart 1822 in de gemeenteraad besliste om daar een ‘De Waege’ op te richten, een plek waar goederen officieel konden gewogen worden. Met een pennentrek werd er ook ruimte voorzien voor een ‘Corps de garde’ met twee gevangeniskoten, zoals het toen beschreven stond. Drie jaar later was het gebouw een feit. "Bedoeling was dat indien er een geschil was bij aankopen op de woensdagmarkt tussen koper en verkoper er bij ‘De Waege’ uitspraak werd gedaan. Wie sjoemelde vloog voor een dag het gevang in", vertelt de kunstenaar.

Later verdween het gebouw ‘De Waeg’ op die plek, net als de cafés ‘De Engel’, ‘De Duvel’ en ‘Harlem’, die allen werden gesloopt. Het pleintje werd nadien ‘De Waag’ gedoopt en een definitieve herinnering kon niet achterblijven onder de vorm van het beeld ‘De Waag’. "Het concept is een wegende vrouw, opgedragen aan de vele vrouwen die al die jaren en ook vandaag nog de woensdagmarkt bezoeken. Het is een brons gegoten geheel geworden, de weegschaal is een gestileerde vorm geworden van een bestaande weegschaal die ik in Griekeland leerde kennen. Spijtig genoeg werd die al eens afgerukt maar we hebben het gelukkig terug kunnen herstellen”, zegt hij.

Als Maneblusser studeerde hij beeldhouwerij aan het stedelijk instituut voor technisch onderwijs wat hem in 1954 het ‘Gouden eremetaal’ van de stad Mechelen voor zijn schoolse eindwerk opleverde. Sinds 1990 maakt hij ook kleine kunstwerkjes in serie die de gemeente bezorgt aan de jubilarissen die 50 jaar getrouwd zijn of hun gouden jubileum vieren. Daarvan heeft hij er sindsdien al vele honderden gemaakt. Of het nu gaat om kunstwerken in klei, hout, marmer, brons of kunststof, deze kunstenaar heeft het allemaal in de vingers. “Ik heb me sterk bekwaamd in allerlei technieken die ik, al zeg ik het zelf, tot in de puntjes beheers. Hoe kan je anders ‘Kunst’ maken als je de technieken van deze materialen niet kent”, is zijn devies.

Polyester

Henri Van Beersel was de kunstenaar die het gebruik van polyester in het kunstenaarswereldje introduceerde. Dat probeerde hij eind jaren '60 uit toen hij de koppen van de reuzen van Willebroek maakte. "Van het een kwam het ander en na wat uitproberen ben ik op die glasvezel en polyester-weg verder gegaan.” Hij was een pionier op dat vlak en nadien zijn heel wat beeldende kunstenaars hem gevolgd om ook in dit materiaal kunstwerken te maken. In 2000 ontving Henri Van Beersel de culturele prijs van Willebroek en sinds 1982 geeft hij les, nu nog steeds op 82-jarige leeftijd, in de academie in de Overwinningstraat het Jan Van Winghecentrum.