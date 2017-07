Gemeentelijke cheques voor deelnemers communicatie-bevraging

Willebroek - Schepen Tinneke Huyghe deelde één cheque van 100 euro, twee cheques van 50 euro en vier cheques van 25 euro uit aan enkele uitgelote deelnemers die eerder aan de communicatiebevraging van de gemeente hebben meegewerkt.

De cheques werden overhandigd in de wekelijkse Zomerbar in buurthuis, Zomerbar Mozaïek in de Appeldonkstraat. Schepen Tinneke Huyghe overhandigde de cheques aan de gelukkigen die aanwezig waren. Inka Vereecken (links) kreeg de cheque van 100 euro en Jozef van der Auwera (tweede van rechts) kreeg 50 euro. 25 euro werd uitgedeeld aan Karine Rochtus en Angeles Gavlian y Aido. De anderen krijgen later hun cheque overhandigd.

De communicatiebevraging die de gemeente eerder lanceerde, gebeurde in samenwerking met Memori, Thomas More Mechelen. "Deze bevraging peilde bij onze inwoners naar het bereik en de waardering die ze eraan geven van de gemeentelijke communicatie. Er deden 487 inwoners mee aan deze bevraging", zegt burgemeester Eddy Bevers.

Uit de gegevens blijkt dat 91% van de inwoners gebruik maakt van internet, waarbij vooral de leeftijd bepalend is of men al dan niet internet gebruikt. Van deze groep internetgebruikers is 77% sociale mediagebruiker, met Facebook als meest populaire medium. de gemeente hefet sinds deze week ook een Twitter-account. In het algemeen vinden inwoners dat de gemeente behoorlijk kwaliteitsvol communiceert, met enkele aandachtspunten. "Inwoners willen vooral meer info over mobiliteit en wegenwerken, subsidies en premies, gemeenteraad en college. De drie gemeentelijke topkanalen zijn het 2830 magazine (tweemaandelijks), de website en de infoborden", legt de schepen uit. De Willebroekenaars zijn tevens vragende partij voor de uitbouw van een e-loket en een elektronische nieuwsbrief. De schepen belooft dat het gemeentebestuur en de communicatiedienst met deze bevindingen aan de slag gaat, om de gemeentelijke communicatie nog beter en publieksgerichter te maken.