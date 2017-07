Minder lawaaioverlast door helikopters in buurt Tomorrowland

Boom / Willebroek - Tomorrowland heeft dit jaar het aantal vluchten beperkt. Vorig jaar was een van de vele klachten die het buurthuis bereikten, het lawaai van de tal van helikoptervluchten.

Nu voor het zesde jaar is de helihaven gestationeerd in Willebroek. Al zes jaar op rij aan de afrit Boom aan de A12, nu voor het vierde jaar ter hoogte van het bedrijf Borifa. Manager Luc Bertels van heliventure Fto Nv - Helicopterflights (Lint) bevestigt dat er een pak minder vluchten zijn tegenover vorig jaar en dus ook een pak minder geluidsoverlast voor de buurt.

"De vluchten voor VIP's of DJ's die vragen om even over het terrein te vliegen behoren tot het verleden. TL houdt stevig rekening met de buurt en zet daar een stevige financiële inspanning tegenover. Met andere woorden we vliegen een pak minder voor dezelfde prijs. Ik wil dat toch wel onderstrepen dat TL echt wat over heeft om de buurtbewoners ter wille te zijn", legt Luc Bertels uit. Ze verzorgen nu ook heel wat vluchten vanuit Duitsland, Frankrijk en Nederland om DJ's of feestvierders over te vliegen.

"De meeste tijd dat onze heli's nog in de lucht zijn, gaat het om het aanleveren van filmmateriaal voor de live-streaming van Tomorrowland zelf. Mede ook door terreurdreiging 3 is het luchtruim een kilometer rond Tomorrowland 'No Fly Zone', behalve voor onze drie heli's van Helicopterflights en de heli van de federale politie. www.helicopterflights.be