Gezocht: eigenaar van trouwring

Willebroek - ?Via de facebookpagina van de gemeente Willebroek wordt een oproep gedaan naar de eigenaar van deze trouwring. In de ring staat 'Carla–Gustaaf 25-9-92'. De grootte van de ring laat vermoeden dat hij van een man is.

"De ring is gevonden tussen het haxelhout in het wijkcomposteerpark, dat door de groendienst is aangeleverd" zegt burgemeester Eddy Bevers. "Ik hoop dat de eigenaar zich meldt. Ik kan er van meespreken,want ik ben mijn trouwring ook kwijt en nooit meer teruggevonden", zegt hij. Ben of ken jij de eigenaar van deze trouwring? info@willebroek.be