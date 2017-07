Dineren op het water in Klein-Willebroek mogelijk met donut boats

Willebroek - De donut boats is een initiatief van de Yachtclub Volante in Klein-Willebroek om dineren op het water mogelijk te maken. De bootjes varen elke dag op reservatie.

Yachtclub Volante, het vroegere FEVACA in Klein-Willebroek, pakt enkele maanden na haar opening uit met een unieke (eet)attractie. "We hebben deze zogenaamde ‘donut boats’ aangekocht in China. Ze varen elektrisch en glijden als het ware over het water. U kan ze huren aan 50 euro voor twee uur. Of u daarbij ook dineert of gewoon wat drank meeneemt om de binnenhaven van Klein-Willebroek letterlijk van binnenuit te ontdekken, is afhankelijk van ieders zin en budget", legt 'schipper' en eigenaar Maurits Cornelis van Yachtclub Volante uit.

Deze unieke vaartuigen, die tevens uniek zijn in onze streek, ondersteunen het nieuw concept ‘dineren op het water’. Bij deze formule kunnen de bezoekers in een donutbootje genieten van mosselen of zeevruchten. De bootjes zijn geschikt voor groepen tot zes personen en indien er kinderen meevaren, kunnen er zelfs tot acht personen mee. De donutbootjes varen elke dag op reservatie. Dit om de twee uur vanaf 12u, 14u, 18u of 20u. Om 20u kan u het concept ‘Nocturne vaart’ reserveren, waarbij het donutbootje vaart terwijl er romantische muziek op de achtergrond speelt.

Burgemeester Eddy Bevers die het lintje mocht knippen is wat blij met het initiatief. De nieuwe eigenaars Maurits Cornelis en Myriam Van der Auwera troffen eerder met de curator van het failiette Fevaca een regeling en openden op 29 april opnieuw het restaurant en feestzaal.

Reserveren bij Yachtclub Volante, Maurits Cornelis 0473-52.80.71 of Maurits@arcomplan.be