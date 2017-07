Tomorrowland bruidsboeket gemaakt door buren

Boom - Marina Verschragen en haar buren is Tomorrowland erg genegen. "Toen ik hoorde dat er dit jaar trouwers zouden zijn heb ik na samenspraak met Tomorrowland het licht op groen gekregen om een bruidsboeket te maken."

"Er hangt een kaartje aan namens de 'TML neighbours'. Of ik het zelf mag afgeven dat weet ik nog niet zeker. Ze komen het anders zeker ophalen en de trouw zou blijkbaar zondag plaats vinden", vertelt ze enthousiast. Het bruidsboeket is samengesteld uit zelfgemaakte bloemetjes gemaakt van gekleurde linten. Haar kleindochter Yente mocht het nog even vasthouden.