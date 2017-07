Subsidies culturele verenigingen nu aanvragen

Boom - Elk jaar stelt de gemeente een krediet ter beschikking voor de subsidiëring van de Boomse verenigingen die een culturele werking kunnen aantonen in de periode van 1 juli 2016 tot 30 juni 2017. Wie in aanmerking komt kan een aanvraag indienen voor 16 oktober.

Het totale subsidiebedrag wordt over de verenigingen verdeeld aan de hand van een door de Cultuurraad en het college goedgekeurde puntenverdeling. Het reglement, de puntenverdeling en het aanvraagformulier kunnen vanaf nu verkregen worden aan de balie van het gemeentehuis. De verenigingen aangesloten bij de cultuurraad krijgen deze maand nog alle nodige documenten via e-mail of per post. Info bij de gemeentelijke cultuurbeleidcoördinator: alex.ramael@boom.be of 03-880.19.10.