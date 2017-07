Jeanne De Boeck viert 100ste verjaardag in WZC Den Beuk

Boom - Jeanne De Boeck werd vandaag zondag 16 juli honderd jaar in het WZC Den Beuk. Ze vierde dit met haar vier kinderen en andere familieleden met een kleine receptie en het bezoek van schepen Inge De Ridder.

Jeanne De Boeck had nochtans al vele jaren aangekondigd dat ze absoluut geen honderd jaar wilde worden, maar daar beslissen haar genen anders over. “Ze heeft een speciaal karakter, maar dat heb je ook nodig om 100 jaar te worden”, zegt de jongste dochter Nicole (69). Jeanne De Boeck zag het levenslicht in Willebroek waar ze haar jeugd sleet in de 'Kaasstraat' of de Steenweg op Heindonk. Boeken leest ze ook vandaag nog in het Nederlands en het Frans... zonder leesbril.

Toen Bomenaar Fons Mampaey in haar leven kwam verhuisde het koppel naar Boom om in 1952 een vaste stek te hebben in de Van Arteveldsetsraat, kort bij het Boomse park. Het gezin Mampaey was ook erg muzikaal want vader speelde bij de librale harmonie eerst 'piston' en later tuba. Het gezin telt nog drie andere kinderen: Jeannine (71), Guy (72) en Uguette (74). Verder zijn er 7 kleinkinderen, 10 achterkleinkinderen en 1 achterachterkleinkind.