Inschrijven voor kunstateliers

Boom - In september start het nieuwe schooljaar bij de Kunstateliers van De Steiger. U kan zich inschrijven voor het vrij atelier (16+), het schilder- en tekenatelier (16+), het kinderatelier (6-8 jaar en 8-12 jaar) en het jeugdatelier (10-12 jaar). Er is geen voorkennis of tekenervaring vereist, iedereen kan deelnemen.

Het Schilder- en tekenatelier is een wekelijks atelier waar u de basistechnieken van tekenen en schilderen leert. Zowel voor ervaren als onervaren cursisten. Het keramiekatelier is een lessenreeks met de nadruk op het zelf leren ontwerpen en kleuren van keramiekwerken. Verder is er een atelier voor jongeren en volwassen, al dan niet ervaren, die zich in groep willen toeleggen op tekenen en schilderen. Het Kinder- en jeugdatelier is elke woensdag waar 6 tot 16 jarigen hun creativiteit spelenderwijs ontdekken en ontwikkelen. Alle cursussen starten in de week vanaf zaterdag 2 september.