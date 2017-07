De Vlinder zomert voor Mucovisidose-project

Willebroek - Het sociaal project De Vlinder is deze zomer nog nadrukkelijk aanwezig met diverse activiteten voor het goede doel: de strijd tegen Mucovisidose. Ze doen dit met een wandeldag, een Grieks etentje, een gesponsorde dodentocht en activiteiten op Poutrel Plage.

Op zaterdag 22 juli organiseert het sociaal project De Vlinder, met Slurfje de olifant, de mascotte van VZW De Vlinder, haar jaarlijkse wandeldag met keuze tussen 8km en 23km. De wandeling gaat richting Breendonk (Duvel) en Steenhuffel (Palm). Vertrekken kan vanaf 8u tot 13u op de sociale zetel van De Vlinder, Kloosterstraat 64. U krijgt een wegbeschrijving, een drankje voor onderweg en een verfrissing achteraf. Ook een bezemwagen is voorzien. Inschrijven hoeft niet, maar het maakt het makkelijker voor de organisatie.

"De bijdrage van 5 euro gaat rechtstreeks naar het goede doel van de zomer: onze strijd tegen Mucovisidose en de inspanningen om de patiënten het leven minder zwaar te maken", zegt Kenneth Rumes , voorzitter VZW De Vlinder. Vanaf 16u is u welkom, al dan niet na de wandeling, in de Kloosterstraat 64, voor een Griekse zomerfeest. Voor 20 euro, kinderen tot 12 jaar 10 euro, eet u zoveel u wil van het Grieks buffet. Snel inschrijven hiervoor is de boodschap.

Op zondag 23 juli is VZW De Vlinder te gast op Poutrel Plage, een zomers initiatief dat tijdens de maanden juli en augustus dagelijks voor sfeer en activiteiten zorgt op 't Pleintje in Willebroek. "Onder de noemer 'Ervaren is meer dan zien alleen' laten wij onze kinderanimatie op u los. Terwijl ouders genieten van een drankje en een knabbeltje op de Plage, beleven uw kinderen het om een visuele beperking te moeten ondergaan en prikkelen wij alle zintuigen. Na de spelletjes en opdrachten kunnen zij een ijsje eten én hun ballon gaat de lucht in voor de grote wedstrijd", verduidelijkt Kenneth Rumes. Op 11 en 12 augustus stappen ze ook de Dodentocht in Bornem. De opbrengst van deze gesponsorde tocht gaat eveneens naar de Muco-actie ADEM VRIJ!

Op 20 augustus verzorgt de vzw De Vlinder de grime op Poutrel Plage, waar de Classics Cars & Bikes doorgaat. Zaterdag 26 en zondag 27 augustus staan ze naast de de feesttent op Hazewinkel, waar VWZ haar jaarlijkse openwaterzwemwedstrijd houdt. Info en/of inschrijven 0470-44.33.34. of via info@vzwdevlinder.be of http://www.vzwdevlinder.be