Containerpark gesloten vanaf 1 augustus voor Boom en Niel: nieuw recyclagepark klaar in voorjaar 2018

Boom - Het containerpark in Boom, waarvan ook de Nielenaars gebruik maken, is vanaf dinsdag 1 augustus gesloten. Er wordt op dezelfde locatie een compleet nieuw gebouwd dat klaar is tegen maart 2018.

Vanaf 1 augustus is het Boomse recyclagepark tijdelijk gesloten voor een grondige herinrichting. De totale kostprijs bedraagt zo'n 1,3 miljoen euro waarvan OVAM voor 239.000 euro subsidieert. Concreet betalen de Bomenaars zo'n 700.000 euro of een verdeelsleutel van 64% voor Boom en 36% voor Niel. De werkingskost wordt nadien evenredig betaalt volgens het gebruik van de inwoners van beide gemeenten.

"Inwoners van de gemeente Boom kunnen voortaan ook terecht op de negen andere recyclageparken van regio zuid. Dit wil zeggen dat u met uw gesorteerd afval terecht kunt op de recyclageparken van Aartselaar, Boechout, Hove, Kontich, Lint, Mortsel, Ranst, Rumst en Wommelgem", legt schepen Kris Van Hoeck (CD&V) uit. Voor de inwoners van de gemeente Boom zijn de recyclageparken van Rumst en Aartselaar het dichtste bij.

Het nieuwe containerpark wordt aan de zijde van de brandweer uitgebreid met enkele meters. Het nieuwe recyclagepark zal allerlei moderne snufjes bevatten, zoals een geautomatiseerde toegangscontrole, een weegbrug en een betaalterminal. Uw betalend afval wordt dus gewogen via een weegbrug waar u voor en na met de auto oprijdt.

Ook na de heropening van het recyclagepark Boom-Niel kunnen Bomenaars en Nielenaars in deze 10 containerparken in de regio terecht. U heeft wel uw identiteitskaart nodig om toegang te krijgen tot het recyclagepark. Wie een andere nationaliteit heeft krijgt een toegangskaart.