Willebroek - De Tornado’s zijn sinds april 2011 een vaste waarde in het Willebroekse straatbeeld, kregen nieuwe fietsen.

Vooraan is een vuilbak gemonteerd zodat het afval snel en efficiënt kan worden opgeruimd. Gewapend met een vuilgrijper trekken ze per fiets of met een afvalverzamelkar ten strijde tegen het zwerfvuil en sluikstorten in de Willebroek. Dankzij hun inspanningen is de gemeente al een pak netter en is er een daling van het aantal sluikstorten te merken.