Buurtfeest Tomorrowland niet voor 4.000 maar 10.000 bezoekers

Rumst / Boom - De omwonenden reageerden afgelopen vrijdagavond massaal op de uitnodiging voor het buurtfeest van Tomorrowland. Er kwamen zoveel aanvragen binnen dat het dancefestival het aantal toegelaten buren flink optrekt: van 4.000 naar 10.000. Tijdens de inschrijvingen liep er ook een en ander mis, maar dat zet de organisatie nu recht.

Door het overweldigende succes van aanvragen voor het buurtfeest van Tomorrowland op woensdag 26 juli, wordt het aantal tickets voor omwonenden opgetrokken van 4.000 naar zo’n 10.000. De oorspronkelijke plaatsen gingen vrijdagavond op enkele minuten de deur uit en er ontstond een aanzienlijke virtuele wachtrij.

“De aanpassing betekent concreet dat ook de buren van Boom en Rumst, die in de wachtrij stonden, in principe zullen kunnen komen”, zegt ­Debby Wilmsen van ­Tomorrowland.

Maar niet alleen het gebrek aan tickets werkte op de zenuwen. De niet zo jonge buurtbewoners botsten op een bizar probleem: een veel gehoorde klacht, ook in het buurthuis, was dat de geboortedatum die ingevuld moest worden bij de inschrijving niet verder ging dan 1947, of een leeftijd van 70 jaar. Ondanks zijn reputatie van ‘jongerenfestival’, wekt Tomorrowland duidelijk ook de interesse van nieuwsgierige senioren. Zij willen wel eens zien waar hun (klein)kinderen zoveel over te vertellen hebben.