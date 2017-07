Boom werkt aan vlottere mobiliteit rond Tomorrowland

Boom - Boom neemt enkele maatregelen om de overlast rond De Schorre tijdens Tomorrowland te verbeteren. Zo komt er een nieuwe, ruimere bewakingsperimeter.

Het gebied dat nu als bewakingsperimeter wordt omschreven bestaat uit Rupel, Hoek, Kapelstraat, Schommelei, wijk de Schomme en Kerkhofstraat. In Rumst gaat het ook om een deel in Terhagen. Met de in- en uitstroom van camping Dreamville komen daar nog enkele straten in Boom bij. De grens van deze bewakingsperimeter wordt vooral door 'bewaking' van Tomorrowland op zich genomen. Bovendien is het dit keer de federale politie die de leiding over de veiligheid neemt met de hulp van de Lokale politiezone Rupel.

"Door deze werkwijze komen er handen vrij bij de lokale politie om de basispolitiezorg tijdens Tomorrowland op te nemen. In het verleden moesten de mensen soms lang wachten voor bijvoorbeeld een diefstal, omdat op dat moment andere prioriteiten gelden. Dat zou nu veel beter moeten", zegt burgemeester Jeroen Baert.

In heel deze veiligheidsperimeter/bewonerszone mogen enkel de bewoners zelf parkeren en/of zich verplaatsen. Voertuigen die toch geparkeerd staan in de bewonerszone zonder geldige kaart, worden getakeld. Wie niet over een bewonerskaart beschikt, wordt dus weggesleept met een GAS-boete er bovenop. Het voertuig wordt pas na 31 juli terug vrij gegeven. Het bezit van drones en andere (telegeleide) vliegende objecten en/of de besturingssystemen ervan op de openbare weg en het openbaar domein binnen de bewakingsperimeter - en tot 300 meter daarbuiten - is eveneens verboden.

Al wie meer wil weten in verband met het mobiliteitsplan kan op woensdag 12 juli om 19u in het congrescentrum De Pitte in de Schorre terecht. De federale politie, de gemeente en het Tomorrowland mobiliteitsteam geven uitleg over alle details. Vooraf inschrijven is noodzakelijk. (zie buurtkrant Tomorrowland).