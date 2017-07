Koninklijke Willebroekse TurnVereniging (KWTV) neemt tweede turnzaal in gebruik

Willebroek - De laatste turnlessen zijn net achter de rug, of het bestuur van KWTV kondigt aan dat naast de huidige turnzaal er een tweede zaal in de basisschool Sancta Maria in gebruik genomen wordt.

Na een periode van onderhandelen, wordt binnenkort de tweede turnzaal in basisschool Sancta Maria met ingang in de Kerkstraat in gebruik genomen. De turnzaal bevindt zich amper 500 meter van de huidige locatie.

Een extra zaal schept ook mogelijkheden. Eentje ervan is het vergroten van het aanbod. Dat aanbod werd vorig jaar al aangevuld met een nieuwe danscursus Duodance en freerunning-trampoline. Bij de start van het sportjaar 2017-2018 op vrijdag 1 september, worden er drie nieuwe groepen bijgevoegd: een kleutergroep (4 en 5 jaar), een extra afdeling meisjes (van 8 tot 12 jaar) en een junior freerunning-groep M.et het extra aanbod spelen ze in op een grotere vraag naar meer uren voor bestaande en nieuwe cursussen en kunnen ze meer leden per cursus toelaten.

Inschrijven via website

Eveneens nieuw voor het nieuwe seizoen is dat KWTV digitaliseert. De inschrijvingen kunnen nog uitsluitend via de website, net als de betalingen. Dat kan vanaf nu voor de bestaande leden en nieuwe leden kunnen inschrijven vanaf 1 augustus. Voor personen die niet beschikken over een computer, of hulp willen bij de inschrijving, is er een inschrijvingsmoment gepland op zaterdag 2 september van 10 tot 12u in campus ’t Pleintje. http://www.kwtv.be