Extra fietstallingen voor Van Landeghemplein

Willebroek - Sp.a vroeg op de gemeenteraad wat het bestuur ging doen aan het ontbreken van fietsstallingen op het marktplein. Er komen er nu zeven bij op het A. Van Landeghemplein.

“Bij de recente ‘heraanleg’ van het marktplein zijn alle fietsstallingen weggehaald. Tot vandaag zijn ze niet teruggeplaatst. De fietser geraakt in het centrum nergens z’n fiets kwijt. Waarom werden ze niet teruggeplaatst?”, zo vroeg de sp.a-fractie in de Willebroekse gemeenteraad zich af. Schepen van verkeer Luc Spiessens (N-VA) zei dat tijdens een rondgang met Lokale Economie en de gemeentelijke werkplaats is gebleken dat er geen fietsnietjes of fietsaanleunbeugels geplaatst kunnen worden zonder dat ze in de weg staan voor een of ander evenement als de wekelijkse woensdagmarkt, jaarmarktactiviteiten, kermissen en/of de net gehouden Kanaalfeesten, enz… Binnen de plannen van de markt, kermissen en evenementen dient een locatie gezocht. Voorlopig is er in de planning opgenomen om aan de kant van de Waag ter hoogte van de aansluiting van de Stationstraat en A. Van Landeghemstraat, een fietsstalling te installeren. Ondertussen wordt ook nagegaan of gelijkaardige wegneembare fietsnietjes kunnen geplaatst worden op de markt, ook al is het dan ten koste van parkeerplaats en/of hinder bij activiteiten.

De verkeersschepen had ook goed nieuws bij: “Op korte termijn komen er wel zeven fietsnietjes bij op het A. Van Landeghemplein, aan de zijde van de fontein, op amper 100 meter van het Louis Denaeyerplein of de markt. Zo kan alvast een deel van de fietsen die daar staan tijdens de wekelijkse markt, ‘opgevangen’ worden”.