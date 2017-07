Bibliotheek zomert: zomerspaaractie en blind date met een boek

Boom - De bibliotheken van de Rupelstreek organiseren een zomerspaaractie voor de jeugdige lezers. De bib organiseert deze zomer ook een blind date…met een boek.

De zomerspaaractie houdt in dat voor elk boek dat u leest, u bij het inleveren één of meer stempels krijgt. Deze spaarkaart is in elke Rupelbib geldig. Indien u 10 stempels spaart, mag u een verrassing uit de grabbeldoos kiezen. "Op het einde van de zomer loten we uit alle ingeleverde kaarten enkele gelukkigen. Voor hen is er een ‘zomerse’ prijs. Er is ook een beloning voor kinderen die héél veel lezen in de vakantie en hij/zij met de meeste spaarkaarten, wint de hoofdprijs. Deze prijzen delen we uit tijdens de receptie op 23 september om 11u in de bib van Niel", zegt cultuurschepen en OCMW-voorzitter Inge De Ridder (N-VA).

Ander initiatief van de bib deze zomer is een blind date...met een boek. Het bib-team kiest de kandidaat-boeken en pakt ze in. U ziet niet wat de titel van het boek is of wie het boek schreef. Net zoals bij een echte blind date hebben de boeken een echte openingszin. Daarmee proberen ze indruk op de lezer te maken en leert u ze al een beetje kennen. Verder probeert elk boek zichzelf zo goed mogelijk te omschrijven: enkele trefwoorden op de verpakking verklappen u waarover het boek gaat. "En net zoals bij een echte blind date, kan het boek op het eerste gezicht tegenvallen. Leg het toch niet meteen weg, en geef het een kans. Misschien ontstaat er wel ‘echte liefde’ en heeft u iets heel moois ontdekt", zegt Inge De Ridder.