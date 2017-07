Advokaatstraat krijgt nieuwe riolering, wegdek en groen, Hugo Verrieststraat volgt

Boom - De werken aan de Kerkstraat zitten op schema. Nog dit jaar staat de heraanleg van Advokaatstraat op de planning en de Hugo Verrieststraat is opgenomen in het investeringsprogramma.

Omwille van subsidiemogelijkheden is door het college ook een dossier opgestart voor de heraanleg van de Hugo Verrieststraat. Die werken starten pas in 2019-2020, maar de subsidieaanvraag moet tegen 17 oktober zijn ingediend. Naast nieuwe riolering komt er een nieuwe bestrating met een versmalde straat, nieuwe parkings waar afwisselend langs beide zijden geparkeerd kan worden en een fietssuggestiestrook. "Onder het pleintje aan de kinderopvang komt een grote waterbuffer waarna het buurtpleintje wordt heraangelegd en mooier dan ooit zal worden", zegt schepen Francis Sanchez van openbare werken.

Daarnaast komt er voor de vele fietsende scholieren in de buurt ook een gescheiden en verhoogd fietspad tot aan de verkeerslichten van het vroegere PMS-gebouw, aan het kruispunt met de Van Leriuslaan. "Ook de Parkstraat wordt mee genomen in de heraanleg. Al deze plannen worden later nog aan de buurtbewoners voorgelegd", weet de schepen.

In het najaar wordt nog gestart met de heraanleg van de Advokaatstraat. Ook hier worden de rioleringen, de bovenbouw, de straatverlichting en het openbaar groen aangepakt. Van deze gelegenheid wordt gebruik gemaakt om de Esperantostraat en Kruisstraat enkel richting te maken richting Sint-Pieterstraat.

De huidige werken in de Kerkstraat zitten op schema. Dat betekent dat de werken zeker voor begin oktober, voor Boom jaarmarkt, zijn afgerond. Nog voor het bouwverlof moet de nieuwe riolering klaar zijn. "In augustus kan dan gestart worden met het leggen van de Portugese kasseien en gele klinkers die de straat een eigen toets zullen geven", zegt schepen voor openbare werken Francis Sanchez.