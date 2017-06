CD&V lanceert 'Koning Fiets'

Willebroek - CD&V Willebroek heeft met de woensdagmarkt haar idee ‘Koning Fiets’ gelanceerd. Wie wil kan zijn/haar fiets laten labelen met de ‘Koning Fietsplaatjes’. Meer dan honderd fietsen werden al gelabeld.

“Kiezen voor de fiets is kiezen voor beweging, het klimaat, snelheid, veiligheid en de mogelijkheid om vlot contact te leggen. We geven dit vervoermiddel de plaats die het verdient: als koning van de weg,” zegt voorzitter Marc Verelst. Er werden ook twee ideeën gelanceerd: Wat als we van de August Van Landeghemstraat een fietsstraat maken en is een overdekte fietsenstalling in het handelscentrum, centraal en zichtbaar in het straatbeeld nuttig? CD&V vraagt de bevolking hierop te reageren.