Vader en zoon Elsen krijgen sporttrofee: respectievelijk Gouden baksteen en nu Gouden truweel

Boom - Staf Elsen (80) behaalde in 1991 de gouden baksteen en zoon Patrick (58) kreeg de gouden truweel afgelopen weekend. De trofeeën zijn een beloning voor hun inzet voor de recreatieve sporten.

Staf Elsen in de jaren '80 nog sportschepen van Boom, ook ooit voorzitter van de sportraad, kreeg in 1991 de toenmalige trofee 'Gouden baksteen' voor zijn 'sportieve' inzet. "Ik was de enige tussen topsporters als Glen De Boeck (voetbal) en Bart Wuyts (volleybal) die als recreatieveling toen dit belangrijke sportieve kleinood mocht in ontvangst nemen", zegt hij.

Patrick Elsen is een van de vijf personen die werden voorgedragen door hun respectievelijke clubs om het 'Gouden truweel 2017' in ontvangst te nemen. Een trofee die nu uitsluitend is bedoeld voor de inzet van de sportieve recreant. Patrick Elsen is ondervoorzitter van de sportraad maar vooral duivel-doe-al in zijn wandelsportvereniging 'De Schorrestappers'. "We hebben nu een baksteen en een truweel, zo kunnen we figuurlijk verder bouwen aan het doel om mensen te laten bewegen, te laten sporten", zeggen ze. Voor hen beiden is de rode draad in hun leven op te komen voor de sportieve recreant: mensen bij elkaar brengen en sociale contacten leggen via de sport, luidt het. Afgelopen weekend werden ook alle sporters individueel en per ploeg gevierd.