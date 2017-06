Tisselt viert 'grote' kermis

Willebroek - Dit weekend wordt Tisselt kermis gevierd onder het motto 'Aards Paradijs'. De 'grote kermis' wordt gevierd met de patroonheilige van dit dorp, St-Jan.

Deze 'grote' kermis, is een van de initiatieven van de dorpsraad. Die heeft plaats het laatste weekend van juni. De eerste zondag van september heeft dan de zogenaamde 'kleine' kermis plaats. Zoals de aloude traditie het wil, wordt zondag 25 juni gestart met een misviering in de Sint-Jan kerk om 11u. Die wordt opgeluisterd door de koninklijke fanfare WIK (Willen is kunnen) en het kerkkoor Sint- Jan. In haar kermiskrant doet de dorpsraad een oproep om de misviering bij te wonen, een teken van verbondenheid en samenhorigheid, net die deugden waarvoor onze kermis destijds in het leven geroepen werd. De eer om de kermis open te spelen is dan weer voor de Koninklijke Fanfare Concordia. Traditionele kermisgerechten als ballekes met krieken of pensen met appelspijs ontbreken evenmin. Er is verder grime voor de kleinsten, een optreden van een dansgroep, een ballonkunstenaar, buikspreker, een speciale gast...omschreven als een wereldprimeur, enz. "Met deze activiteiten nodigen we de dorpsgemeenschap uit er een echt gezellige namiddag van te maken", verduidelijkt de organisatie. In het fanfarelokaal Bingo van WIK kan u vanaf 9u de hele zondag terecht om bingo te spelen. Vanaf 14u is er leerlingenvoordracht, optreden muziekinitiatie & Jong-WIK. Barbecuen kan u in zaal Silvermoon. Om 17u heeft de torenwerp plaats. Vandaag zaterdag 24 juni spelen vanaf 19u bij café Penneke Dop de harmonicaïsten van SEDOP.