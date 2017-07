Gemeente Boom tekent in op Be-Alert

Boom - De gemeente heeft ingetekend om haar burgers aan te raden zich in te schrijven op Be-Alert, waarmee (veiligheids)boodschappen kunnen verzonden en ontvangen worden.

Momenteel werkt het Crisiscentrum van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken aan de modernisering van de alarmeringskanalen. Be-Alert is een nieuwe alarmeringstool die gebruikt kan worden om de bevolking die betrokken is bij een noodsituatie sneller en duidelijker te verwittigen en zo goed mogelijk te informeren. Burgers moeten zich inschrijven om de via Be-Alert verzonden boodschappen te ontvangen. Via deze inschrijving, kan u dan verwittigd worden als er zich een noodsituatie voordoet, of als er andere belangrijke informatie, bijvoorbeeld wegenwerken, moet verspreid worden. U krijgt de informatie door middel van een spraakbericht op uw vaste of mobiele telefoon, een sms op uw mobiele telefoon, een e-mail of een tekstboodschap via fax. Overheden kunnen ook automatisch alarmeringsboodschappen sturen via hun Twitter- en Facebook-accounts. Inschrijven:http://https://www.be-alert-ins.be/TASubscription/login.jsp