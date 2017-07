Boom één vindt begroting Monopoly-spelletje

Boom - De Boom één oppositie verwijt de meerderheid Monopoly te spelen met de gemeentelijke financiën. De meerderheid zet de verdere afbouw van de zware schulden uit het verleden verder.

"Naar gelang het u goed uitkomt speelt u met de inkomsten en de uitgaven. De inkomsten worden kunstmatig verlaagd en maakt u uw werkelijke inkomsten niet bekend", zegt Anita Ceulemans (Boom één). De inkomsten van boetes en belastingen bedraagt vandaag zo'n 12,5 miljoen euro wat in 2013 maar goed 10 miljoen euro was. "Uw devies is weinig leningen aangaan maar u laat het AGB Boom, OCMW en de sociale bouwmaatschappij deze klussen opknappen. U zuigt de gemeente leeg voor de schone schijn en doet er niets mee", zei Anita Ceulemans.

Voor de N-VA, CD&V en Open Vld meerderheid is er geen vuiltje aan de lucht. De begroting klopt als een bus en de leningsdruk neemt af. "We hebben bij het begin van de legislatuur een aantal doelstellingen gesteld en die blijven we volgen. De verdere schuldafbouw is er daar een van. Andere belofte is dat we volgend jaar de zogenaamde 'ziekenhuisbelasting' definitief afgschaffen, die we eerst al hebben verlaagd", zei schepen van financiën Linda Lauwers (N-VA).