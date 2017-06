Kandiaat-kopers inschrijven vanaf 17 juli voor zeven sociale koopwoningen

Boom - Wie interesse heeft kan zich vanaf 17 juli inschrijven als kandidaat-koper voor een sociale woning bij de sociale huisvestingsmaatschappij Goed Wonen.Rupelstreek.

Goed Wonen.Rupelstreek verhuurt al vele jaren huizen en appartementen in de gemeenten Boom en Rumst. Vanaf 17 juli gaat Goed Wonen.Rupelstreek ook kandidaten voor sociale koopwoningen inschrijven.

Het project waar het in Boom over gaat betreft de bouw van vijf sociale koopappartementen. Het gaat om twee appartementen met twee slaapkamers en twee appartementen met een slaapkamer en een studio appartement, gelegen in de Blauwstraat 61-65. In Blauwstraat 29 wordt gestart met de renovatie van dit pand, waarin twee studio’s worden voorzien.

In de inschrijvingsvoorwaarden is voorzien dat u minstens 18 jaar oud moet zijn en uw inkomen mag niet lager dan 9.254 euro zijn en niet hoger dan 38.740 euro voor een alleenstaande zonder persoon ten laste, voor een alleenstaande met ernstige handicap zonder persoon ten laste (42.609 euro) en voor alle andere gevallen is de bovengrens 58.105 euro, te verhogen met 3.869 euro voor elke persoon extra ten laste.

De inschrijvingsmomenten zijn maandag 17 juli en donderdag 20 juli, telkens tussen 9u en 11.30u en op woensdag 26 juli tussen 14u en 17u in het kantoor van Goed Wonen.Rupelstreek, Uitbreidingsstraat 39. Na 27 juli kan u dit enkel nog na een telefonische afspraak 03/880.79.60.http://www.goedwonenrupelstreek.be