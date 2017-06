Frank De Borger in 17 dagen en na 2500 km in Spanje

Regio Frank De Borger is vandaag in Javea (Spanje) aangekomen na een fietstocht van 2.500 km, die zo'n 17 dagen geleden begon in Heindonk. Doel van dit fietsexploot is geld in te zamelen voor Kom op tegen k... Lees verder