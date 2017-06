Wijkcomposteerpark viert 15de verjaardag

Willebroek - Het wijkcomposteerpark Willebroek-Zuid aan de Parklaan bestaat vijftien jaar. De medewerkers werden gevierd met receptie, toespraken, geschenken en een barbecue.

Het wijkcomposteerpark aan de Parklaan/Ringlaan in Willebroek-Zuid is een voorbeeld waar rond het composteren een heel sociaal gebeuren is gegroeid. "De wijkcomposteerders zorgen ook voor schoolklassen en alle geïnteresseerden tijdens demosessies, waar ze alles leren over het composteren en kringlooptuinieren. Naar dit wijkcomposteerpark weet iedereen op woensdag en/of zaterdag met zijn/haar groenten-, fruit- en tuinafval de weg wel te vinden", zegt Dirk De Moor, die nog steeds de kar van dit wijkcomposteerpark trekt. Schepen van leefmilieu Maaike Bradt (CD&V) verduidelijkte de gemeentelijke geschiedenis van het composteren. Zo is in 1995 gestart met de verkoop van compostvaten. Inmiddels zijn er al 3200 verkocht. Twee jaar later staken de eerste vrijwillige compostmeesters de neus aan het venster en in 1998 werd een demonstratieplaats GFT georganiseerd op het containerpark aan de Boomsesteenweg. Vijf jaar geleden, in augustus 2012, is naast het composteerpark een zes meter hoge biodiversiteitstoren gebouwd.