Gemeente betaalt wespenverdelging binnenkort deels terug

Boom - Oppositiepartij Boom één vroeg de raad om de kosten voor wespenverdelging bij particulieren en verenigingen volledig terug te betalen aan betrokkenen. De meerderheid stelt 10 euro voor.

Raadslid Anita Ceulemans (Boom één) zei in de gemeenteraad dat wespennesten vernietigen via de brandweer of hulpverleningszone Rivierenland vandaag zo'n 37 euro kost per interventie. Iets wat overal hetzelfde wordt doorgerekend aan de burgers van de aangesloten gemeenten in de hulpverleningszone Rivierenland. "We vragen de volledige terugbetaling om te vermijden dat de mensen niet meer zouden bellen en zo de volksgezondheid in gevaar komt. Wespensteken kunnen bij sommige mensen allergische reacties veroorzaken met levensbedreigende gevolgen. Het is beter te voorkomen dan te genezen en de volksgezondheid moet hier primeren", zei Ceulemans. De bestuursmeerderheid N-VA, CD&V en Open Vld had hier oren naar, maar ook bedenkingen. "We gaan akkoord met het principe maar in het verleden, dus ook onder uw bestuursperiode (nvdr toen Boom één aan het roer stond) moesten de burgers 10 euro betalen". "Neen", zei Ceulemans, "Ik heb dat in het verleden thuis wespennesten laten verwijderen en het was gratis". Andere raadsleden spraken dit weer tegen. Uit cijfers van de financiële dienst blijkt dat deze betalingen wel degelijk plaatsvonden, bijvoorbeeld in 2014 was dat voor 391 mensen het geval. Burgemeester Jeroen Baert deed namens de meerderheid van N-VA, CD&V en Open VLD het tegenvoorstel om de 'oude formule in te voeren. Met andere woorden de bewoners betalen 10 euro en de rest wordt door de gemeente bijgepast. Het college gaat zich verder bezig houden met de praktische afhandeling.