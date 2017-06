Recreatief kubbtornooi naast Ecohuis

Boom - Voor de vierde keer organiseert de sportdienst een Kubbtornooi op het grasterrein aan het Ecohuis in het gemeentelijk park.

Kubb is een spel waarbij u de houten blokken, de ‘kubbs’, van uw tegenstander moet omgooien. Iedereen kan en mag meedoen, maar vooraf inschrijven is nodig. Een kubbploeg bestaat uit minimum drie en maximum zes personen. Inschrijven voor 20 juni. Het tornooi start op zondag 25 juni om 13u. U betaalt 10 euro per ploeg. Inschrijven kan bij de sportdienst sport@boom.be of 03-888.56.50.