Nieuwe LED-schermen met reclame: informatieborden staan in straatbeeld

Boom - De gemeente heeft 4 LED-schermen aangekocht om te communiceren met de inwoners en bezoekers over wat er te beleven is.

De helft van de zendtijd op deze schermen wordt gebruikt voor promotionele boodschappen. "Boom is een van de eerste gemeenten die het systeem van reclameregie met een externe partner toepast", zegt Stijn Roosemont van Led-ad, leverancier van het bord en verantwoordelijke reclameregie. Dit betekent een belangrijke besparing voor de gemeente, aangezien deze partner een belangrijk deel van de kosten van de borden op zich neemt. Op andere momenten zal informatie geprojecteerd worden in verband met evenementen, nieuwigheden en andere belangrijke of nuttige informatie.

De eerste drie schermen zijn geplaatst. Eentje komt op de Heldenplaats dat u het hele weekend met Theater aan Twater kan bekijken. Een is geplaatst aan de gevel van het Feestpaleis en het derde aan de Windstraat (zie foto). In een volgende fase komt ook een LED-bord in de omgeving van de Schommelei-Kapelstraat. Dankzij de geavanceerde technologie die voor deze LED-schermen gebruikt wordt, kunnen hierop ook video’s geprojecteerd worden. Ook via livestreaming mensen laten meegenieten van een evenement op een andere locatie is mogelijk, dankzij het geavanceerde netwerk dat de gemeente eerder liet aanleggen.