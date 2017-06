Restauratie grafkapel De Naeyer: aannemer start op 21 augustus

Willebroek - Na de goedkeuring van het subsidiebedrag en de aanstelling van een aannemer, staat niets nog de restauratie van de grafkapel De Naeyer in de weg. Het dossier sleept al 10 jaar aan. De startdatum voor de restauratie is vastgelegd op 21 augustus en de werken duren tot ongeveer april 2018.

De grafkapel De Naeyer bevindt zich reeds geruime tijd in slechte staat. Met grote spanners wordt het gebouw bijna letterlijk bij elkaar gehouden. Het is Architectenbureau K. Beeck bvba uit Mechelen die eerder het restauratiebestek grafkapel 'De Naeyer' heeft opgemaakt raamde de kosten op ruim 92.000 euro. Aangezien het een beschermd monument is, werd er een restauratiepremie aangevraagd eind 2013. "De lange wachtlijst voor het toekennen van een restauratiepremie, zorgt er voor dat het meerdere jaren kan duren alvorens de definitieve premie wordt toegekend. Inmiddels is een voorafname op deze premie bij hoogdringend verkregen", zegt burgemeester Eddy Bevers. Het Agentschap Onroerend Erfgoed stond eind vorig jaar al een uitzonderingsmaatregel toe voor de uitvoering van de geplande werken, zodat de aanbesteding kon gebeuren. François Goedleven nv uit Brasschaat mag de klus voor 95.714 euro uitvoeren. Met 8,5% extra voor onvoorziene meerwerken en de eerder gemaakte ereloonkosten, kost de klus zo'n 120.000 euro. De restauratiepremie zou net geen 78.000 euro bedragen.