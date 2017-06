Werken Tomorrowland van start: Schorre volledig afgesloten van 17 juli tot en met 3 augustus

Boom - Het startschot voor de eerste werken voor de twee weekends Tomorrowland in De Schorre is gegeven. In drie fasen wordt De Schorre afgesloten. Dat is definitief vanaf 17 juli tot en met 3 augustus.

Sinds 12 juni zijn de eerste werkzaamheden voor de dubbele Tomorrowland editie in De Schorre gestart. Deze eerste fase behelst vier kleinere werfzones die verspreid zijn over het terrein. De recreatieverhuur blijft lopen tot en met 2 juli en buiten deze werfzones blijft De Schorre volledig toegankelijk.

In de tweede fase worden de gestarte bouwzones al deels met elkaar verbonden en dus uitgebreid. De Schorre blijft voor de rest toegankelijk. De 'one world bridge', het onthaal in de Schorre (De Pitte) en de avonturentoren Intense blijven geopend tot en met 9 juli.

Nog tot en met 16 juli blijven de Brasserie en de speeltuin, de hondenweide, het buurtpleintje, de Boomse vissers en het houten wandelpad net als het infokantoor van Toerisme Rupelstreek geopend. In deze fase 3 wordt nog een groter deel van De Schorre stilaan niet toegankelijk.

Het infokantoor van toerisme Rupelstreek verhuist van 16 juli tot en met 3 augustus naar het sociaal huis in Terhagen. Systematisch wordt De Schorre na het tweede weekend Tomorrowland dan terug vrijgegeven. De detailopkuis en de laatste ophaling van afval is voorzien op 14 augustus.

Vanaf 1 juli tot en met 31 juli is het 0800-19009 nummer bereikbaar voor de buren. Het buurthuis wordt opgesteld op de grens Boom en Reet in de Kerremansstraat en is ook bereikbaar via buurt@Tomorrowland.be