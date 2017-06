Stevige aangroei van bevolkte zwaluwnesten in Rupelstreek

Boom - Natuurpunt Rupelstreek en Regionaal Landschap Rivierenland organiseert op donderdag 15 juni een zwaluwwandeling. De wandelesplanade aan de Kaai is het vertrek en eindpunt van de wandeling.

"Het is een van de beste plaatsen in Vlaanderen om deze sierlijke luchtacrobaten te spotten. In de vitrinekasten onderaan de Kaai staat momenteel een tijdelijke zwaluwtentoonstelling die het leven van de huis-, boeren-, oever-, en gierzwaluw schetst", legt gids Erik De Keersmaecker voor Natuurpunt uit. De zwaluwwandeling en de tentoonstelling in Boom vertellen het verhaal van deze vier zwaluwsoorten. Vanaf het ei, over de lange reis naar Afrika tot het vinden van een nieuwe nestlocatie in een veranderend landschap. Tot eind juni kan de tentoonstelling bekeken worden.

In Boom zit het aantal broedpaartjes van de kolonie aan de gebouwen van de PTS-school stevig in de lift en in Rumst' is het aantal broedpaartjes huiszwaluwen in de Rumstse centrumstraten van 5 tot meer dan 40 gestegen op tien jaar. In Hemiksem broeden momeneel 12 paartjes huiszwaluwen.

Zwaluwenwandeling donderdag 15 juni, 19.30u Wandelesplanade Kaai Boom, ter hoogte van de vitrinekasten. Deelnemen is gratis. http://www.natuurpunt.be/rupelstreek