Abonnees kunnen tickets boeken voor nieuw cultuurseizoen

Boom - Vanaf maandag 12 juni krijgen de abonnees van het CC De Steiger als eerste de kans hun tickets te boeken. Het nieuwe seizoen opent met op en top Bomenaar Roland Van Campenhout.

Het 14de seizoen van het cultuurcentrum De Steiger brengt ronkende namen, heeft optredens op locatie in petto, houdt workshops en cursussen en stelt filmvoorstellingen, expo's en familievoorstellingen voor. De vaste abonnees van afgelopen jaar krijgen vandaag, maandag 12 juni vanaf 9u, als eersten de kans om hun abonnementen te kopen. Een week later, maandag 19 juni, start de verkoop van de losse tickets. Dit jaar kost het aparte humorabonnement 65 euro, maar hiervoor krijgt u 5 ipv 4 op de lachspieren werkende voorstellingen te zien.

"Bomenaar en Blues-man Roland Van Campenhout trekt het nieuwe cultuurseizoen in september op gang met zijn 'Zeemansliederen'. Speciaal voor het Boomse publiek komt ook mondharmonicapseler Steven De Bruyn meespelen", zegt cultuurprogrammator Inez Cardinaels. Verder mag u zich verwachten aan ronkende namen als Axl Peleman, Loïs, Michael Van Peel en Jan Jaap Van der Wal. "Speciaal wordt de nieuwjaarsvoorstelling op de ligweide van het openluchtzwembad met het gezelschap 'Sprookjes' die een vuurspektakel brengen", zegt cultuurfunctionaris Valentine Raeman.

De cultuurliefhebbers kunnen zeker al woensdag 30 augustus in hun agenda aanstippen. Dan komt in het kader van de Boomse openluchtvertellingen, An Nelissen een bloemlezing uit haar rijkelijke 45-jarige podiumloopbaan geven. http://www.desteigerboom.be