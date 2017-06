Interactieve tentoonstelling 'Inspiratie' leidt u door hoofd van kunstenaars

Boom - Wil u ontdekken hoe kunstenaars als Jan Fabre, Panamarenko en Luc Tuymans hun werk door hun jeugdjaren is beïnvloed? Dringend inschrijven voor de tentoonstelling/workshop 'Inspiratie'.

Kinderen vanaf 8 jaar kunnen nog tot 19 juni in het gemeentehuis terecht voor de tentoonstelling/workshop 'Inspiratie'. Hun tekeningen, grafische werken, installaties en video’s vormen de kern van deze expo. Wist je dat Jan Fabre de wolken meet? Panamarenko er doorheen vliegt in zijn eigen zeppelin? Of waarom Luc Tuymans iedereen graag een bril opzet?

Drie werkstations dompelen kinderen onder in de leefwereld van de kunstenaars. Ze wandelen er als het ware binnen in hun hoofd, botsen daarbij op jeugdherinneringen en brengen die in verband met hun kunstwerken. Met afwisselende opdrachten ontdekken ze spelenderwijs wat de kunstenaar inspireert en beginnen ze te begrijpen waarom die maakt wat hij maakt.

Er komen ook heel wat scholen langs, maar u kan ook individueel deelnemen. Zo zijn er interactieve rondleidingen voor kinderen onder begeleiding van kunstenaars op volgende momenten: zondag 11 juni om 10u, woensdag 14 juni om 14u en zondag 18 juni om 10u en om 14u. U kan ook met een groep op aanvraag reserveren. Deelnemen per kind kost 2 euro, afspraak in het gemeentehuis, Lombaertszaal, Antwerpsestraat 44.

http://www.desteigerboom.be of 03-880.19.18.