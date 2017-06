Met goed weer wordt twaalfde Theater aan Twater topeditie

Willebroek / Boom - De twaalfde editie van het internationaal straattheaterfestival Theater aan Twater heeft alles in zich om een topeditie te worden: meer dan 100 internationale acts, voor ’t eerst over twee dagen en op twee locaties _nu ook in Klein-Willebroek_ en beschikken de kleinste bezoekers over een Kids Circusdorp, waar de eerste 'Directeur van Plezier' in dit land, Maneau De Keyzer (9), de plak zwaait. Voor ’t eerst is het festival ook betalend maar dat blijkt geen obstakel te zijn: al ruim 3000 tickets zijn de deur uit. Hou zaterdag 17 en/of zondag 18 juni zeker vrij in je agenda.

Na de regeneditie van vorig jaar zat de organisatie vzw De Kaaimannen financieel aan de grond. “Het heeft echt niet veel gescheeld, maar problemen zorgen soms voor een andere denkwijze en voor andere oplossingen”, legt Kaaiman-voorzitter Peter De Ridder uit.

Concreet werd een nieuw businessplan ontworpen nadat in alle vriendschap ook de wegen tussen Theater aan Twater en Ubuntu werden gescheiden. “Hierdoor kwam er voor ons een dag extra om te programmeren. Bovendien hebben we het woordje ‘gratis festival’ uit de programmatie geschrapt, maar houden we de toegang heel bescheiden. Er mogen elke dag zo’n 10.000 bezoekers binnen. Dat betekent dat er ongeveer 5000 betalende per dag zullen zijn, vermits we kinderen jonger dan 16 jaar gratis toegang geven. Er wordt geteld aan de ingangen en als de teller op 10.000 staat gaan de deuren om veiligheidsredenen dicht”, vertelt Peter De Ridder.

Nieuw is de locatie Klein-Willebroek, waar beide dagen een aparte programmatie geldt. “We hebben een tweede veerboot ingehuurd zodat in principe om de 15 minuten een overzet vertrekt, al zal er continu gevaren worden wanneer dat nodig blijkt. Klein-Willebroek is mogelijk dankzij de financiële steun van het gemeentebestuur van Willebroek en de privé-sponsor Jos De Wael van ODTH.”, verduidelijkt Peter de Ridder. De veerboten varen ook tussen middernacht en 1u ’s nachts. De optredens in Klein-Willebroek, van 14u tot 19u, zijn gratis, maar wanneer u voet op Boomse bodem zet moet u vier euro betalen.

Internationale programmatie en topacts

Met Grupo Puja (Spaans/Argentijns) als afsluiter op zaterdag 18 juni en het waanzinnig populaire Baba Yega op zondagavond zijn er alvast twee hoofdacts om U tegen te zeggen. Programmator Patrick Poppe heeft weerom de internationale top-acts weten te strikken. "Het is wat makkelijker geworden omdat artiesten ons nu zelf contacteren, maar de lat om in Boom op te treden blijft hoog liggen", zegt hij. Dit jaar zijn er trouwens weinig Belgische deelnemers. De rest komt uit zowat de hele wereld. Professionele clowns verwelkomen u beide dagen vanaf 14u. "De bezoekers doen er goed aan om vooraf een planning te maken wie ze wanneer willen zien. Niet alle acts spelen zowel op zaterdag als zondag, anderen wel tot twee of meerdere keren per dag", legt Patrick Poppe uit.