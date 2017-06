Borden nieuw signalisatieplan wijzen in verkeerde richting

Boom - Na het signalisatieplan voor auto's/vrachtwagens is er nu ook eentje voor de zwakke weggebruikers. Inmiddels werden al schoonheidsfoutjes ontdekt.

Enkele weken na de nieuwe signalisatie voor het gemotoriseerd verkeer, is die voor het fietsen en wandelen in Boom ook klaar. Ook de bijzonderheden, oa. 'Noeveren' waar heel wat van het steenbakkersverleden is te bekijken, krijgt een aparte bewegwijzering. Met dat laatste is het misgelopen voor twee borden. De pijl wijst immers op die twee borden in de buurt van het industrieterrein Scherpenhoek naar de verkeerde kant.

Verantwoordelijk schepen Dany Bosteels (Open Vld) zegt dat de lijst met schoonheidsfoutjes rond is en dat eerstdaags de foutieve borden worden vervangen. Dat er geen aparte aanduiding staat voor het industrieterrein Scherpenhoek, zoals een ondenemer daar opmerkte, heeft te maken met de Vlaamse wetgeving hierover. "Dat stukje van het industrieterrein zit mee onder de aanduiding Krekelenberg, er vlak naast gelegen", zegt schepen Bosteels.

De voetgangers- en fietserssignalisatie in gemeente Boom bestaat voor het merendeel uit oriëntatiepalen met meerdere wegwijzers, zowel voor voetgangers als voor fietsers. De voetgangers krijgen signalisatie voor hun wandelafstand uitgedrukt in aantal minuten en voor de fietsers staat het aantal kilometer vermeld. De wegwijzers zijn geordend volgens afstand: de dichtste bestemming bevindt zich bovenaan, de verste onderaan.