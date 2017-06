Directeur van Plezier Maneau De Keyzer (9) komt van ’t Kiel

Boom - De (eerste) 'Directeur van Plezier' van Theater aan Twater Maneau De Keyzer (9) is afkomstig van Antwerpen/Kiel. Hij werd winnaar na het insturen van z'n knotsgek filmpje.

De allereerste Directeur van Plezier van het land kan u met het weekend van Theater aan Twater op zaterdag 17 juni en zondag 18 juni aan het werk zien op het Kaaiplateau in Boom. "We hebben de procedure die we hadden voorzien voor de aanwerving wat aangepast. Er kwamen vier filmpjes binnen waarvan dat van Maneau er met kop en schouders bovenuit stak. Omdat hij pas op 't laatste instuurde waren we eerst al even geneigd om de wedstrijd een jaartje uit te stellen. Maar met zijn doen hebben we direct beslist om hem aan te stellen", legt voorzitter Peter De Ridder, voor de organiserende Kaaimannen uit.

"Ik ben eigenlijk 9,5 jaar oud en ik heb al enkele suggesties gedaan om het Kids Circus Dorp met Theater aan Twater interessanter te maken", legt hij uit. Zo deed hij de inmiddels ingewilligde suggesties om de afspanning rond het Kids Circus Dorp kleurrijker te maken, zullen er trampolines staan en wordt een laser-shoot-spel nog overwogen. "Leuk is dat mijn idool Blanco, de wereldkampioen levend standbeeld die in smetteloos wit pak begint en de kinderen mogen hem nadien volschilderen, eveneens van de partij zal zijn. "Hij wordt mijn handlanger", zegt hij fier. Hij kreeg inmiddels ook het fiat van de Kaaimannen om volgend jaar mee in de jury te zetelen bij het kiezen van zijn opvolger. "Ik ben voor altijd Maneau de eerste", zegt hij. Hij houdt er ook een meet&greet met Baba Yega aan over, de absolute afsluiter van het Internationaal Straatfestival op zondagavond 18 juni.