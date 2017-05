Tomorrowland: opkuis van Dreamville met verenigings-vrijwilligers

Boom - Tomorrowland en Kringwinkel ECOSO gaan samen voor een nieuw project: het hergebruik van alle kampeerspullen via tientallen vrijwilligers verzekeren op camping Dreamville.

De leegstroom van de camping Dreamville en de daarmee gepaard gaande wilde strooptochten in het begin van de succesvolle jaren van Tomorrowland waren een doorn in het oog van de organisatie. Om veiligheidsredenen werd dat campingjutten voor twee jaar stevig ingedijkt. Tomorrowland zou Tomorrowland niet zijn mochten ze ook voor dit euvel geen positief verhaal vinden.

"Het is juist dat we daar even problemen met hebben gehad. Door dit initiatief, enerzijds de samenwerking met Tomorrowland en de kringwinkel ECOSO en anderzijds met de aangesproken verenigingen uit Boom en Rumst, hopen we dit probleem voor altijd op te lossen", zegt woordvoerdster Debby Wilmsen (TML). Ze waarschuwt dat alleen de vrijwilligers die vooraf zijn gecontroleerd en een badge hebben, zullen worden toegelaten op het terrein. Last-minute-vrijwilligers zijn eraan voor de moeite.

De hulp van de vrijwilligers is nodig bij de uitstroom van camping Dreamville op de maandagen 24 en 31 juli, telkens van 10 tot 18 uur. Het gaat om het inzamelen op de camping Dreamville (Tomorrowland) van goederen, zoals slaapzakken, luchtmatrassen, stoeltjes en ander klein kampeermateriaal. De vrijwilligers blijven niet met lege handen achter. Tegen zondag 4 juni moeten alle namen van de vrijwilligers gekend zijn. Deze namen worden immers doorgegeven aan de staatsveiligheid voor screening in het kader van de terreurdreiging niveau 3.