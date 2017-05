Vreemdelingentaks (nog) niet voor morgen

Willebroek - Dirk De Smedt (VB) bracht in een toegvoegd punt aan de dagorde van de gemeenteraad de taks op de verblijfskaarten voor vreemdelingen aan de agenda. De meerderheid laat zich niet opjagen en wil eerst rustig alles bekijken.

In maart was er een uitspraak van de Raad van State die het licht op groen zette voor het innen van een taks op het afleveren van de tijdelijke verblijfskaarten van vreemdelingen. Het Vlaams Belang vroeg met directe ingang dit in te voeren. De maximale taks die mogelijk is bedraagt 50 euro.

Schepen van financiën Luc Spiessens (N-VA) schetste de problematiek. "Het gaat hier om een 60-tal kaarten per jaar. Hiervan heeft het grootste deel zijn/haar kaart al gekregen via de Dienst Vreemdelingenzaken (federale regering). Daarop kunnen we die taks niet heffen. Het gaat dus concreet om een twintigtal kaarten of een opbrengst tussen de 1000 en de 1500 euro per jaar. We zullen bekijken of dit verantwoord is. We hebben in het verleden belastingen afgeschaft omdat het innen meer kostte. We zijn dus niet tegen het principe en willen alles rustig bekijken. Bovendien moeten we ook vermijden dat wanneer de omliggende gemeenten deze taks vragen en wij dat niet doen, we voor een aanzuigeffect kunnen zorgen", zegt hij. De schepen gaf aan zich niet te laten opjagen en tegen september waarschijnlijk een definitief standpunt van het hele college klaar te hebben.