Boom - N-VA Boom heeft een opruimactie gehouden in het park van Boom.

"Het is ongelooflijk wat een zwerfvuil de mensen (bewust) achterlaten. We hebben met onze N-VA-ploeg liefst tien volle zakken zwerf(huis)vuil bij elkaar gehaald", zegt burgemeester Jeroen Baert die aan deze actie deelnam, samen met oa schepen Linda Lauwers en schepen Francis Sanchez. De boodschap 'Deze plek is net opgeruimd. Gelieve het zo te houden', werd in het park achtergelaten.