Grof vuil voortaan per kilogram betalen

Willebroek - De gemeenteraad gaat akkoord met de nieuwe tarifiëringen voor het binnenbrengen van grof huisvuil op het IVAREM recyclagepark (Boomsesteenweg). Voortaan staat er een pers met weegsysteem voor de inzameling van grofvuil.

De tarifering van grofvuil zal dan gebeuren op basis van het aangeboden gewicht in plaats van het aangeboden volume. De contantbelasting voor het aangeboden grofvuil op de recyclageparken is vastgelegd op 0,30 euro per kg, met een minimum van 3 euro per weging. Het huidige tarief bedraagt 10 euro per 0,25 m3. Uit berekeningen blijkt dat de prijs uitgerekend per m³ en per kilogram hetzelfde blijft, maar er nu veel juister met de burger kan afgerekend worden.