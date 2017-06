Kristel Nijskens op internationale foto-expo in Overpelt

Boom - De Boomse fotografe Kristel Nijskens (41) stelt tentoon op het prestigieus internationaal openlucht fotofestival van Overpelt. Thema van de happening is ‘Lens op de mens’.

Fotografe Kristel Nijskens (41) uit de Leopoldstraat 34 in Boom (Fotostudio De Loft) is met een foto genomineerd op het prestigieus internationaal fotofestival in de straten van Overpelt. Op deze grote openlucht fototentoonstelling, die plaats heeft van 18 juni tot en met 31 augustus over een parcours van 2,5 km, worden 480 beelden getoond. Het gaat om werk van fotografen uit vijf continenten en inzendingen uit een twintigtal landen. Op zondag 18 juni gaat het festival daar officieel van start. Het thema van de happening is ‘Lens op de mens’, de mens getoond in al zijn mogelijke facetten.

Niet alleen buiten worden er foto’s getoond, ook op diverse binnenlocaties kan u gasttentoonstellingen bezoeken. Zo kan u van Kristel Nijskens nog 12 andere werken bewonderen in het cultuurcentrum Palethe van Overpelt. Deze tentoonstelling is in samenwerking met f-8 tot stand gekomen, een fotografisch kunstcoöperatief waar de Boomse fotografe deel van uit maakt. Om een overzichtstentoonstelling van Kristel Nijskens haar werk dichter bij huis te bekijken kan u van 16 juni tot 25 juli terecht in de Factum Gallery in Puurs. http://www.fotofestivaloverpelt.be of http://www.kristelnijskens.be