Seniorenadviesraad op stap en met de fiets: nu inschrijven

Boom - De zomeractiviteiten voor de Boomse senioren zijn een fietstocht en een daguitstap die beiden in juli zijn geprogrammeerd door de Seniorenadviesraad (SAR).

De zomeractiviteiten voor de 55-plussers zijn een organisatie van de seniorenadviesraad in samenwerking met de seniorenverenigingen. De fietstocht heeft plaats op maandag 3 juli. De route is net geen dertig kilometer. Het parkoers is op maat van de senioren uitgestippeld ism de sportdienst. Onderweg is er een drankje en bij aankomst een gebakje met drankje. Inschrijven kan nog tot 25 juni of tot volzet en kost 3 euro. Inschrijven bij de gemeentelijke sportdienst, Acacialaan (park) of gemeentehuis onthaalbalie, Antwerpsestraat 44.

De daguitstap richting Postel (Kempen) vindt plaats op donderdag 13 juli. Op het programma staan oa ontbijt in de Kaasboerin met aansluitend bezoekjes aan de kaasproeverij in de abdij van Postel, bezoekje aan de slager ‘van vlees en bloed’ met een streekproevertje en een bezoek aan een groenten -en graszodenbedrijf waarbij iedereen een verrassingspakket mag verwachten. Als middagmaal wordt in een 3-gangendiner voorzien in de Kaasboerin en als avondmaal krijg u een broodje. U krijgt er nog een mooie rondrit doorheen de Belgische-Nederlandse streek bovenop voor 31 euro. Inschrijven op woensdag 14 juni, van 9u tot 12u, in de polyvalente zaal WZC Den Beuk, J.V Cleemputplein 1. Info: Dienst Welzijn-Senioren, Antwerpsestraat 44, senioren@boom.be of 03-880.18.91.