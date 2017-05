Zanger Kurt Kraemer stelt 'Compleet' voor

Boom - Kurt Nuytens (52), alias Kurt Kraemer stelt zijn nieuwe single 'Compleet' voor, de titel van zijn nieuwste muzikale hebbeding.

'Compleet' verwijst naar de relatie van zanger Kurt Kraemer met zijn dochter Jessicia. "Toen ze in mijn leven is gekomen is het plaatje letterlijk compleet", legt hij uit. Kurt Nuytens heeft in een ver verleden ook nog in de schijnwerpers gestaan en is nooit van de planken verdwenen. "Zo'n 24 jaar geleden was ik te zien en te horen in het programma 'Tien om te zien' met 'een broos en breekbaar hart'. Eric Melaerts en Kris Wauters hebben er nog aan meegewerkt. Ondanks de vele beloften raakte de zangcarrière niet echt op dreef. Er kwam geen vervolgnummer, alles viel terug stil maar ik ben altijd blijven optreden", legt hij uit. Hij trad nog een 20-tal keer per jaar op. "Ik had direct nadien terug mijn oude job bij mijn baaas kunnen opnemen", zegt hij. Afgelopen zaterdag was het opnieuw een dag om nooit te vergeten voor artiest Kurt Kraemer. "Ik heb terug hoge verwachtingen. De mensen van de Hitfabriek staan achter me en ik hoop voor de zomer al een tweede singel klaar te hebben, al zal dat gezien de korte tijdspanne niet eenvoudig zijn", zegt hij. De single werd onder ruime belangstelling van familie en vrienden in de zaak De Ton in Boom voorgesteld.