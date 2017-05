Blote voetenpad in De Schorre is ruim 700 meter lang en biedt wat leuks voor alle zintuigen

Boom - Terwijl in de buurt van de deltahelling grote werken bezig zijn, wordt elders een blote-voetenpad met picknickzone aangelegd. Jan Vaeck is de groene stuwende kracht achter de 'zachte' natuur.

Jan Vaeck (59) en al 28 jaar werknemer in De Schorre, werkt met de deeltijdse hulp van leerlingen van het 7de jaar van PTS-Mechelen, tuinbouwschool, aan de aanleg van een ruim 700 meter lang blote voetenpad. Deze nieuwigheid is over drie weken gebruiksklaar.

"Ik heb dat wel in mij, het goed zijn voor de natuur en vooral ook anderen leren hoe ze daar moeten mee omgaan. Achter elke boom, struik, plant, mos, enz. zit wel een leuk verhaal die ik ook in themawandelingen aanbied. Daarvoor kunnen de mensen nu inschrijven", legt hij uit. Het blote voetenpad komt er eigenlijk op vraag van heel wat mensen. "Het is in, maar wij proberen er toch onze eigen draai aan te geven. Zo loopt het pad doorheen een grachtje in het bos waar veel mossen staan, over zogenaamde kleibroden (nvdr. platte ronde stenen die uit de klei worden gehaald en die soms binnenin water bevatten) tot een speciaal aangelegd vlonderpad over het water, waar een pomp moet zorgen dat het peil van deze vijver constant blijft. Dat laatste opent perspectieven voor andere ontwikkelingen van fauna en flora", legt Jan Vaeck uit. De blote voetentocht eindigt in een wat Jan Vaeck een wilgen-iglo noemt. Een zeer ruime iglo-vorm waarvan de buitenstructuur door wilgen wordt gevormd. Binnnin zorgen boomstammetjes voor zitbanken, ideaal om als picknickruimte te gebruiken.

Eerstdaags starten ook de themawandelingen. De eerste vindt plaats op 28 mei onder de noemer 'Afrodisiacum en Erotiek uit de plantenwereld' met start om 13u, duurt 2u en kost 5 euro per persoon. Op de website van De Schorre kan u alle wandelingen terug vinden. Vooraf inschrijven noodzakelijk. http://www.deschorre.be