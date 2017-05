ID&T (Tomorrowland) en provincie investeren ruim 1,8 miljoen euro in herinrichting deltahelling in De Schorre

Boom - In de Schorre zijn enkele ingrijpende werken bezig op de deltaweide. Er komt beneden een landschapspark, de helling krijgt landschapstrappen en in de buurt wordt een bosvlonder aangelegd. Samen goed voor 1,8 miljoen euro in samenwerking met ID&T (Tomorrowland) en de Provincie Antwerpen.

De Provincie Antwerpen heeft de ambitie om het provinciaal recreatiedomein De Schorre up-to-date te houden door het hoogwaardig, attractief en toeristisch verder uit te bouwen tot een duurzame, sociaal-recreatieve pleisterplek in een groene omgeving met hoge natuurwaarde. Structurele oplossingen verbeteren de veiligheid, de mobiliteit, de natuurontsluiting en de beleving van het landschap. Dat geldt zeker voor de deltaweide, het grootste recreatieterrein van De Schorre.

De weide, ruim 2,4 hectare groot wordt heringericht in kleinere zones met opportuniteiten voor een variatie aan doelgroepen. De infrastructuur biedt ruimte aan individuele ontspanning, dynamische recreatie, collectieve sportbeoefening en grootschalige evenementen te midden van de natuur. Een individu vindt er een intimistische ontspanningsplek maar er zijn ook plaatsen op maat van gezin, klas, school, jeugdbeweging, bedrijf, gemeente, provincie tot een internationale activiteit.

De gekende centrale zone blijft grasveld met herwaardering tot aanlokkelijke rust- en picknickplekken. Het talud wordt minder steil en meer bruikbaar door de zogenaamde 'grastribune'. Parkpaden die de pleinen met elkaar verbinden worden aangelegd in naadloze asfalt- en betonmotieven, herkenbaar van dier en plant. In de bosrand wordt een houten vlonder aangelegd. In het najaar worden nieuwe beplantingen waaronder zomereiken aangeplant. In de timing moet alles, uitgezonderd het aanplanten van struiken en bomen klaar zijn voor het bouwverlof.