Willebroek - Met de wielerwedstrijd in Blaasveld is het eerste van de vier sportevenementen in het kader van 'De grote prijzen van Willebroek' gestart. Aan de eerste wedstrijd over 14 ronden of 70 kilometer, kwamen 32 Groot-Willebroekse deelnemers aan de start.

Later volgt nog de stratenloop in Willebroek (1 oktober), de kwarttriatlon in Heindonk Hazewinkel (19 augustus) en nieuw is de duatlon in Tisselt op 26 november.