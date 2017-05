Project ‘Los Laten’ door superhelden

Willebroek - Afgelopen week en deze week werken alle kinderen en leerkrachten van de GO! basisschool Tovertuin samen met ouders en lokale kunstenaars om hun talenten te ontdekken. Het project 'los laten' laat de kinderen 'superhelden' zijn met inhoud naar waarden en normen.

Er werd gewerkt rond action painting, film, rap of musical maken, met recyclagematerialen een totempaal maken, kostuums of eigen instrumenten ontwerpen, werken met keramiek, enz. In de kleuterschool wordt een ‘tutjesboom’ in hout geknutseld. Voor dit alles is samengwerkt met lokale kunstenaars en met de ouders. Het is ook een unieke kans om samen te werken met CC De Ster, de muziekacademie en de kunstacademie.