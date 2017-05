Leerlingen Sint-Jan Tisselt testen fietsparcours uit

Willebroek - De leerlingen van de tweede graad mochten woensdagmorgen hun fietsvaardigheden op een fietsparcours uittesten.

De gemeenschapswachten waren ook van de partij. De fietsen van de kinderen werden door hen grondig nagekeken, vooraleer ze het fietsparcours aan de sporthal in Tisselt op konden. De test verliep op het door HIVRO aangeleverde fietsparcours.

Eind juni gaan de leerlingen van het derde en vierde leerjaar op fietsklassen. Wie zijn fiets niet in orde was heeft dus nog even de tijd om te sleutelen.